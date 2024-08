Vela nulla di fatto a Marsiglia Rimandate a domani le Medal Series di windsurf alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Calma piatta adiper ledi(maschile e femminile) valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo un paio d’ore di attesa, nella speranza di un miglioramento delle condizioni meteo, gli organizzatori si sono dovuti arrendere ad un vento troppo leggero per poter disputare regolarmente le prove della classe iQFoil. Inevitabile a quel punto la decisione di rimandare tutto a(indicato nel calendario come giorno di riserva in caso di necessità) per la fase finale della competizione, in cui verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Ricordiamo che l’Italia potrà giocarsi qualcosa di importante in entrambe le gare grazie a Marta Maggetti e Nicolò Renna.