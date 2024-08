Usa per i Mondiali 2026 non solo preoccupazioni per la sicurezza c’è anche il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Negli Stati Uniti c’è preoccupazione per i; già durante la Copa America di quest’anno si sono verificati diversi episodi, tra cui lafuori gli stadi, che non sono stati graditi. Ma non, perché gli Usa temono ile le alte temperature di alcune zone del Paese. Negli Usa ilè una minaccia in vista deiThe Athletic scrive: È stata la tanto decantata estate di calcio degli Stati Uniti, ma è stataun test per la prossima Coppa del Mondo. A parte leper le condizioni dei campi e la scarsafuori dagli stadi, che haposticipato di un’ora la finale di Copa America a Miami, non sono da sottovalutare le condizioni meteorologiche estreme, dal caldo torrido alle forti piogge, che spesso hanno causato sia ritardi nelle partite, sia i ritiri dei club europei.