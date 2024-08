Ultime Notizie Roma del 02-08-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un’apertura in medioriente il presidente turco Recep tayyip erdogan L’assassinio di Smaila mi ha regalato un duro colpo agli sforzi per il cessate il fuoco anche radice un giorno di lutto nazionale per la morte del leader di hamas dopo la minaccia di grandi colpire Israele in una telefonata con il premier Netanyahu e il presidente americano Ha ribadito il suo impegno per la sicurezza di Israele contro tutte le minacce provenienti da Iran per il miglior Time Washington sarebbe pronta a mandare i caccia in medioriente visto il rischio è che lei sono in accordo con gli Stati Uniti Cipro e Grecia in queste ore chiudono il loro spazio aereo due ragazze di 18 anni una della provincia diViterbo hanno denunciato di essere stata violentata in un appartamento da due uomini e le presunte vittime ...