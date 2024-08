Traffico Roma del 02-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione alle porte della capitale sull’autosole per un incidente ci sono incolonnamenti tra la diramazione diSud Anagni in direzione di Napoli per un altro incidente sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra laFiumicino e Pontina ci spostiamo sulla tangenziale est e rallentamenti e code pere lavori tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo la chiusura della tangenziale per lavori tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni sono inevitabili ripercussioni in via Deiana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ma soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo Viale Ostiense questo pomeriggio dalle 18 per una cerimonia nella Basilica di San Paolo fuori le mura previste chiuso e modifiche ...