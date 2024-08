Terremoto in Italia di magnitudo 5 0 | panico e paura

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024)indi5.0:– Una forte scossa disi è verificata nella tarda serata di ieri, alle 21.43, a Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ladel sisma si attesta sui 5.0. Ilè stato localizzato a 3 km da Pietrapola, a una profondità di 21 km. DATI #RIVISTI #ML 5 ore 21:43 IT del 01-08-2024 a 3 km W Pietrapaola (CS) Prof= 21 Km #INGV39921481 https://t.co/NxoCdGx5y9 https://t.co/aKoglerloA— INGVterremoti (@INGVterremoti) August 1, 2024 La scossa diè stata fortemente avvertita dalla popolazione: segnalazioni arrivano non solo dalla provincia di Cosenza, ma da tutta la Calabria, da nord a sud. Segnalazioni del sisma arrivano anche da Messina, in Sicilia, e da città pugliesi come Lecce, Brindisi e Bari.