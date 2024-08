Surf stabilite le semifinali maschili delle Olimpiadi tra le donne due brasiliane ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo diverse cancellazioni ilper quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è finalmente tornato in azione grazie al miglioramentocondizioni meteo. A Teahupo\’o, Tahiti, nella nottata italiana sono andati in scena idi finale del comparto maschile, mentre per quanto riguarda quello femminile, si trattava ancora del terzo turnoeliminatorie. Il primo quarto di finale maschile ha visto il successo del peruviano Alonso Correa contro il nipponico Reo Inaba con il punteggio di 10.50 a 10.16. La seconda sfida era un derby francese con Kauli Vaast che ha sconfitto Joan Duru per 15.33 a 12.33. Un altro derby, ma questa volta in salsa brasiliana, tra Gabriel Medina e Joao Chianca con il successo del primo per 14.77 a 9.33. Infine derby australiano con Jack Robinson che supera Ethan Ewing 15.33 a 13.00.