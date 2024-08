Strage di Bologna Meloni replica ai familiari delle vittime | Le radici di quell’attentato oggi sono nel mio governo? Attacchi ingiustificati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa volta utilizza la due fatidiche parole: “Organizzazioni neofasciste“. Ma non si tiene lontano dalla polemica. Nel 44esimo anniversario delladi, Giorgiadiffonde una nota in cui cita velocemente i risultatisentenze, ma poia Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione deiche aveva attaccato il suo. Dopo aver definito la bomba alla stazione come “uno degli eventi più drammatici della storia nazionale”, la premier ricorda: “Il 2 agosto del 1980, il terrorismo, che le sentenze attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste, ha colpito con tutta la sua ferocia la Nazione e 44 anni dopo quel terribile attentato l’Italia intera si stringe ancora una volta alla città die ai famigliari”.