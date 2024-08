Sposato e con figli Chiara Ferragni chi è il nuovo famoso fidanzato | un uomo di successo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non solo Fedez, anchesembra essersi lasciata andare ad una estate carica di fuoco e di avventure ma sicuramente di zero esami di coscienza. Dopo lo scandalo Pandoro e tutto quello che ne è conseguito, l’imprenditrice digitale sarebbe già alla sua seconda fiamma. Dopo l’ortopedico, c’è un altro. La differenza tra lei e il suo ex marito fino a questo momento è stata l’abilità di schivare meglio il gossip. Mentre Fedez ci si fionda,cerca di evitarlo. Ma i paparazzi prima o poi arrivano a tutto e le foto con Andrea Bisciotti hanno fatto il giro del web e delle riviste. Però adesso c’è già Silvio Campara. Appena era uscita la voce della frequentazione con l’ortopedico 31enne,aveva smentito tramite l’esperta di cronaca rosa e di televisione Deianira Marzano. Eppure, a molti sembrava una liaison bella e buona. Chissà.