SOCIAL – Parigi 2024 caso Carini-Khelif | Ismael Bennacer difende la pugile algerina Le parole

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha preso le difese della, che ha creato unmediatico per il suo incontro contro AngelaAnche il centrocampista del Milansi è schierato nella vicenda che ha visto protagonista lae l’italiana Angela. Prima del match che si è disputato tra le due pugili, a, si è, infatti, creato un caos mediatico in quanto molti sostengono che Imane, la sfidante della nostra azzurra, sia persona trans e dunque non abbia i requisiti per gareggiare in una competizione femminile. E’, poi, stata fatta chiarezza e si è scoperto che non si tratta di una persona trans, ma di una persona intersex che non è mai stata un uomo, ma che ha differenze nello sviluppo sessuale. Ha, quindi, un fisico molto strutturato e una forza muscolare simile a quella di una persona di sesso maschile.