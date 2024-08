Scatta l' allarme per la rappresaglia dell' Iran Usa pronti a inviare caccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gli Stati Uniti, secondo le ultime rivelazioni del New York Times, si stanno preparando aaltri aerei da combattimento in Medioriente, temendo nei prossimi giorni lae dei suoi proxy a Gaza, in Libano e nello Yemen per vendicare la morte del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran nella notte tra il 30 e il 31 luglio. L'amministrazione Biden è infatti sicura che l'lancerà un attacco che probabilmente seguirà lo stesso schema di quello avvenuto il 13 aprile scorso. Funzionari statunitensi escludono che si tratterà di un attacco su larga scala e ipotizzano che «Teheran si prenderà del tempo per decidere il tipo di risposta da lanciare» e per valutare se e quali alleati coinvolgere.