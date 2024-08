Pro e contro del ritorno di Renzi che fa il Mr Wolf risolvo problemi L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) È aperta la disputa dentro Italia Viva. Perché il comandante in capo,, ha virato verso il centrosinistra. La richiesta è di un congresso e l’elezione di un nuovo segretario. Qualcuno, tra i papabili futuri leader, pensa che Italia Viva sia altra cosa daè Italia Viva e Italia Viva è. Chi si è recato al voto o ha aderito a quella formazione politica l’ha fatto perché c’era – e c’è –. Lo ricordo perché il ceto dirigente di Italia Viva – alcuni molto capaci, fedelissimi o, a questo punto, ex fedelissimi, – all’ex premier gli deve tutto e sarebbe anacronistico pensare a un cammino autonomo senza di lui.ha fatto un partito a sua immagine e somiglianza come fece Berlusconi con Forza Italia. Come sono Fratelli d’Italia e la Lega. Oggi ci sono le leadership, non i partiti.