Pallanuoto riscatto setterosa batte Grecia 12-8

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Giornata diper la Nazionale azzurra femminile diai Giochi di Parigi2024. Il, bronzo mondiale a Fukuoka 2023, dopo le sconfitte all'esordio contro la Francia (per 9-8) e a ruota contro gli Usa (per 10-3), all'Aquatics Centre della capitale francese, ha battuto laper 12-8. L'Italia è stata sempre avanti nel punteggio e all'intervallo è andata a riposo sul 6-3. Per l'Italia, allenata da Carlo Silipo, poker di Palmieri e doppiette di Bianconi (un rigore), Bettini, Marletta e Viacava. Buona anche la prestazione delle italiane in fase difensiva, con il portiere Banchelli sugli scudi.