Nuoto Leonardo Deplano settimo nella Finale olimpica dei 50 sl McEvoy si tinge d’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un vero peccato per. L’azzurro, presentedei 50 stile libero uomini, non è riuscito a replicare il 21.50 con cui aveva avuto accesso all’atto conclusivo odierno. Una partenza letargica non gli ha permesso di recuperare rispetto ai rivali, da questo punto di vista più pronti. Una gestione che quindi alimenta un po’ di rammarico perchéparte nuotata l’azzurro ha fatto vedere ottime cose, ma in una gara sul filo dei centesimi ogni minima imperfezione costa carissimo e così è stato. Non è un caso che il nostro portacolori abbia chiusoin 21.62, a 0.06 dal podio del francese Florent Manaudou (bronzo in 21.56).