Milano due tassisti rifiutano la corsa a chi non paga in contanti | sospesi

(Di venerdì 2 agosto 2024)– I casi sono quasi identici. Sono capitati nella stessa zona della città, in Stazione Centrale. E sollevano per l’ennesima volta un argomento che è da sempre un nervo scoperto nel rapporto trae clienti: l’uso delle carte dimento con il Pos. Duemilanesi sono stati pesantemente sanzionati nei giorni scorsi per essersi rifiutati di far salire passeggeri che non avevanoper saldare la. Il primo caso in ordine di tempo, stando a quanto messo nero su bianco nelle determine dirigenziali che hanno ratificato le decisioni della commissione tecnica disciplinare, è avvenuto il 23 novembre 2023: alle 22, il conducente in regolare turno di servizio “chiedeva in piazza Luigi di Savoia ai clienti in attesa se volessero effettuare unando ine, in caso di risposta negativa, rifiutava la”.