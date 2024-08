Lois Eliora Irishura la nuotatrice 14enne burundese che non si arrende

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - A soli 14 anni, laè subito finita sotto i riflettori per essere tra le atlete più giovani in gara alle Olimpiadi di Parigi. Per lei e per altre sei baby-nuotatrici i media hanno addirittura coniato una categoria ad hoc: quella delle magnifiche sette, nuotatrici nate tutte dopo il 2009. "È eccezionale ma anche un po' stressante, perché sono i miei primi Giochi Olimpici", ha dichiarato l'atleta in un'intervista diffusa oggi da Radio France Internationale (Rfi).è "cresciuta nel nuoto" spiegano dall'emittente francese: ha imparato a nuotare a 4 anni per divertimento, racconta, iniziando gli allenamenti "seri" a 7 anni, in una piscina pubblica di Bujumbura, sul lago Tanganica. Suo zio è il suo allenatore, ma anche il presidente della Federazione di nuoto del Burundi.