LIVE – Tiro con l’arco misto | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilcon gli aggiornamenti indel torneodiconcon l’Italia in gara alledi. La nostra squadra non è riuscita ad arrivare a giocarsi una medaglai nel torneo maschile e non si è qualificata per i Giochi in quello femminile. E allora le speranze, oltre a Mauro Nespoli nell’individuale, sono per il torneo. Sarà lo stesso Nespoli, insieme a Chiara Rebagliati, a guidare la squadra azzurra. Si parte al mattino con i quarti di finale contro la Francia di Addis e Cordeau. L’appuntamento è dalle ore 09:30, con Sportface che garantirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale per non farvi perdere davvero nulla. In caso di vittoria, le due semifinali sono previste alle 15:31 e alle 15:50, la finale per il bronzo alle 16:24 e quella per il titolo olimpico alle 16:43.