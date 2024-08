l’affare potrebbe essere finalizzato con un prestito diretto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 16:20:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che TRASFERIMENTOmercatoWEB.com Daniele RuganiIl futuro di sembra destinato adall’Ajax. Secondo gli ultimi aggiornamenti da TMWsono stati fatti progressi significativi nelle trattative tra la Juventus e il club olandese. Il difensore dovrebbe recarsi ad Amsterdam la prossima settimana per sottoporsi a visite mediche e successivamente firmare il suo contratto con il club olandese. I termini dell’accordo. Anche questa volta Rugani non lascerà la Juventus in via definitiva. Secondo le ultime indiscrezioni, si trasferirà all’Ajax in. All’Ajax, si riunirà all’allenatore Farioli, che punterà ad aiutare il difensore centrale italiano a raggiungere un tempo di gioco costante dopo aver trascorso gran parte delle ultime stagioni in panchina.