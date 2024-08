I Nas sequestrano quattro tonnellate di kebab

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mangereste un succulento paninoche non ha i requisiti per essere considerato un alimento certificato e sicuro? Forse no. Nelle scorse ore i carabinieri del Nas hanno messo sotto sequestro 4.173 kg di prodotti alimentari vari, dal valore commerciale complessivo di circa 20mila euro: carne ma anche patatine fritte, yogurt, maionese, farina di ceci e olive Insomma il succulento menu esotico che tanti esercizi commerciali offrono ad un costo molto compresso. I Nas di Parma si sono mossi insieme al personale dell’Area territoriale veterinaria del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl reggiana. Al legale responsabile della attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 2mila euro.