Grave incidente furgone piomba sul marciapiede e investe 4 pedoni

(Di venerdì 2 agosto 2024)sul – Bruttonel centro di Milano: unha travolto quattroall'angolo tra via Boccaccio e piazza Giovine Italia. Il conducente del mezzo è risultato positivo al test preliminare per l'alcol effettuato sul luogo dell'impatto. sulUn morto e tre feriti. È questo il drammatico bilancio del violentoavvenuto ieri, giovedì 1 agosto 2024, intorno alle 16.30, in centro a Milano, in Lombardia.