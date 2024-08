Giulia De Lellis e Tony Effe i fan scovano un ulteriore indizio su una possibile frequentazione | ecco cosa hanno notato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nonostante tramite le pagine de Il Corriere della Sera sia arrivata la secca smentita diin merito a una presunta storia conDe, (CLICCA QUI per leggere), i fan avrebbero scovato unin merito a unafra i due. Nelle scorse ore gli utenti avrebberoche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il rapper frequenterebbero la stessa palestra. La Depostato nei rispettivi profili Instagram due storie in cui la location sembrerebbe essere la stessa. Si starebbero allenando nello stesso centro sportivo o si potrebbe trattare di un franchising che ha diverse sedi in tutta Italia? I rumor circa un presunto flirt fra l’influencer di Pomezia e il cantante erano iniziati a circolare dopo che la coppia era stata paparazzata insieme al concerto di Geolier a Napoli (CLICCA QUI per leggere).