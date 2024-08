Gianluca Grignani | Mia madre ha detto a Lucio Dalla che non ero il suo tipo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024)si sente «un artista. Una persona vulnerabile. La vulnerabilità è necessaria, la parte di te che soffre ti rende più umano. Mi piego come il giunco ma non mi spezzo. Però non significa che sia facile colpire i miei punti deboli». In un’intervista al Corriere della Sera dice che lalo voleva duro come il cuoio: «Mi ha cresciuto così, adesso è molto fiera di me». Mentre non è andato al funerale del padre: «Viveva in Ungheria, è successo tutto all’improvviso. Ma sto cercando di avere le sue ceneri». E da adolescente era già molto bello: «Mi dicevano che assomigliavo a Luis Miguel. Portavo i capelli lunghi come Capitan Harlock. I ragazzi più grandi erano gelosi. Litigavo e prendevo botte». La bellezza Dice che sulla bellezza ci marciava «poco, sembra strano, ma non sono un furbone in quel senso». Anche di avventure «ne ho avute tante, però sono ancora qui.