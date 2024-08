Ferrara tenta di darsi fuoco per problemi personali | salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Poggio Renatico (), 2 agosto – Entra in comune con la maglietta intrisa da un liquido infiammabile e, armato di accendino, minaccia di. La vicenda a Poggio Renatico, in provincia di, dove un uomo di 52 anni è entrato negli uffici del Comune chiedendo attenzione alle sue pratiche e di essere ricevuto dal sindaco. Alla base del suo gesto, diverse problematiche. Sul posto sono intervenuti iche hanno fatto desistere l'uomo, e poi lo hanno portato in caserma, dove è sopraggiunto anche il sindaco della città. Successivamente, il 52enne è stato affidato allo staff medico per le cure del caso. L'uomo aveva anche accennato alla presenza di una bomba all'interno del palazzo, che ha spinto ia ispezionare e bonificare l'intera area, senza trovare traccia dell'ordigno.