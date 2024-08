Ex aquilotti in maglia verde Pronti Campana e Loffredo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Fezzanese ha ingaggiato cinque giocatori nuovi. Nell’ordine due giovani, classe 2005, dallo Spezia calcio. Precisamente il centrocampista Alessandroed il difensore Aldo. "Sono felice di essere arrivato alla Fezzanese : dice– dopo due anni che il club mi seguiva. Darò tutto per questae per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata". "Dopo undici anni di Spezia – gli fa eco– inizia una nuovo avventura con ladella Fezzanese. Ringrazio il club per avermi concesso questa opportunità". Il terzo volto nuovo è il difensore Iacopo D’Alessandro, classe 1999, proveniente dal Camaiore eccellenza toscana ma con trascorsi nelle giovanili di Fiorentina, Pisa e Lucchese. Gli altri due nuovi giocatori sono due giovani, classe 2006, Lorenzo Calò, portiere proveniente dalla Carrarese, e il difensore Mattia Galloro, ex Canaletto.