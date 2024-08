Endless Love anticipazioni turche | Leyla sfida Galip e finisce all’ospedale in fin di vita

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Momenti di grandissima tensione ci aspettano nelle prossime puntate(Kara Sevda).deciderà dire, e finirà per pagare molto caro questo suo gesto coraggioso. La giovane donna finirà in ospedale in fin di, Ayhan sarà al suo capezzale. e cercherà di farle forza nella speranza che lei possa risvegliarsi. Ma scopriamo insieme cosa accadrà., puntate 2° stagione:scopre un reato avvenuto trent’anni prima Nelle prossime puntateverrà a conoscenza di un grave reato commesso datrent’anni prima. La storyline avrà inizio quando alcuni bambini dell’asilo inizieranno ad accusare strani malesseri. I piccoli cominceranno a mostrarsi apatici, senza appetito e stanchi, e il loro comportamento insolito insospettirà, che vorrà vederci chiaro.