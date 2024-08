Cuneo Parte il nono cantiere PNRR | nel quartiere Donatello nasceranno 11 nuovi alloggi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 agosto 2024) La creazione di 11 nuove unità abitative è l’obiettivo delfinanziato dal, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in avvio in queste settimane neldi, che riguarderà il complesso di cinque edifici collocati tra via Madonna del Colletto e via Gian Lorenzo Bernini, costruiti negli anni ’70, comedell’edilizia residenziale prevalentemente pubblica. I lavori porteranno alla riqualificazione del piano terra di questi palazzi, attualmente “a pilotis” per uno spazio complessivo di circa 2000 metri quadrati, per creare due bilocali e nove trilocali, a cui si accompagneranno spazi comuni flessibili.