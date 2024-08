Correa l’improponibile | il suo Pisa-Inter dura un’ora per fortuna…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Joaquinbocciato in. Poteva essere una buona occasione per mettersi in luce, ma il Tucu la butta inesorabilmente. MALISSIMO – E se ci mette anche del suo, allora diventa veramente complicato trovare una soluzione ideale per tutti. Il Tucu Joaquinfa un passo avanti e due indietro e l’ultima prova contro il, giocata con la maglia dell’, ne è un’altra chiara dimostrazione. L’argentino non brilla, anzi non si fa proprio mai vedere. Simone Inzaghi, che per la quarta amichevole di fila lo lancia dal primo minuto, gli mette al sua fianco questa volta il giovane Eddie Salcedo. Qualcosina l’ex primavera Genoa fa, ma il Tucu resta nell’ombra, magari alla ricerca di qualche punto di frescura visti i quasi 30? gradi percepiti all’Arena Garibaldi.