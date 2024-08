Casa Fantini un' oasi di serenità sul Lago d' Orta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ild', situato nel Piemonte nord-orientale, è uno dei laghi più romantici e pittoreschi d'Italia. Conosciuto per i suoi paesaggi incantevoli, è circondato da montagne e valli verdi che si riflettono sul suo specchio d'acqua. Al centro delvi è l'isoletta di San Giulio, con un borgo medievale caratterizzato da strette vie acciottolate, palazzi storici, stupende ville e la basilica con a fianco il celebre monastero benedettino. Sull'isola, solo pedonale, si rimane incantati a leggere gli aforisimi che segnano la Via del Silenzio, che al contrario diventa della Meditazione. Ilè noto per le sue acque limpide e la bellezza del territorio, che si possono scoprire grazie al servizio di navigazione che collega le località più impnti o attraverso una selezione di escursioni sia naturalistiche che artistiche.