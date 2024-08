Calcio La Procura Federale archivia l’inchiesta su Sassoferrato Genga – Sampaolese

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

Le indagini avviate dopo la gara, ultima di campionato del 27 maggio scorso, conclusasi 3-4 dopo il 3-0 parziale VALLESINA, 2 agosto 2024 – Laha concluso l'indaginendo la vicendaultima di campionato (1° Categoria) vinta dalla formazione ospite per 3-4 dopo che i sentinati, che sono stati promossi in Promozione, erano in vantaggio per 3-0. Il risultato del campo permise alladi salvarsi direttamente senza passare per i play out. "Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del vigente C.G.S. – si legge – si comunica che le indagini relative al procedimento in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare.