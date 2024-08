Bimbo di 9 anni finisce con la bici nel torrente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un bambino di noveè caduto da unacletta finendo in una scarpata ripida del Rio Cesolla nei pressi del ponte di via Monchio a La Vecchia vicino alla zona delle scuole elementari. Grande paura e apprensione ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, nella frazione vezzanese per ilferito, residente a Reggio. Il minore, in compagnia d’alcuni amici, si trovava in sella alla suae stava percorrendo in discesa via Monchio. Ha poi perso il controllo dellascivolando, poco prima del guardrail, per alcuni metri nell’area adiacente al Cesolla senza precipitare nell’acqua. Una donna ha assistito all’incidente e ha attivato i soccorsi, intervenuti urgentemente sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Casina, l’elisoccorso e i vigili del fuoco di Reggio che hanno operato con il Saf. Il piccolo è stato recuperato dai pompieri. Ha riportato ferite non gravi.