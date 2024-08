Basket femminile | USA e Germania qualificate per i quarti di finale vincono Francia e Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nuovi verdetti dal torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. A staccare il biglietto per idisono gli Stati Uniti e la. Vittoria molto importante anche dellapadrone di casa e poi dell’, che tiene vive le sue speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Gli USA hanno superato il Belgio per 87-74 grazie alla straordinaria prestazione della coppia Breanna Stewart (26 punti) e A’ja Wilson (23 punti e 13 rimbalzi). Le americane ora si giocheranno il primo posto contro la, con le tedesche che hanno ottenuto la seconda vittoria della loro Olimpiade contro il Giappone per 75-64 con 33 punti di una strepitosa Satou Sabally. Lavince contro la Nigeria 75-54 e si porta al comando nel gruppo B. Le francesi dominano soprattutto nella ripresa con un terzo quarto da 16-8.