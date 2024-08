Atletica Daisy Osakue supera la soglia dei 63 metri e approda in finale nel disco alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)centra il grande obiettivo della vigilia e si qualifica per ladelfemminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La primatista italiana, protagonista di una clamorosa eliminazione lo scorso maggio agli Europei di Roma, ha avuto il merito di accarezzare il suo record stagionale esprimendosi dunque su buoni livelli e raggiungendo la secondaa cinque cerchi consecutiva della carriera. La 28enne piemontese, dopo un pessimo primo lancio da 56.77, ha trovato un’ottima esecuzione al secondo tentativo mettendo a referto 63.11e (dopo un nullo nella terza serie ed una lunga attesa per i risultati del gruppo B) conquistando il pass per l’ultimo atto con la nona misura d’ingresso assoluta, un buon riscontro in vista della gara clou dell’intero triennio.