Adottato il Piano del traffico Circonvallazioni più strette

(Di venerdì 2 agosto 2024) Fare di corso Cavour e dei corsi Giuseppe e Anita Garibaldi un senso unico, con l’inserimento di una pista ciclabile e il recupero di stalli per la sosta. È una delle proposte più interessanti, ancorché già discusse in passato, inserita nel nuovourbano delche Vigevano ha appena. Per gli estensori del progetto, un obiettivo a medio-lungo termine perché sarà necessaria una nuova politica della sosta e della mobilità che abbia il fine di ridurre di mille all’ora i veicoli nelle aree centrali come corso Cavour, comprese le ore di punta. Per il momento si punterà sul percorso ciclabile che, inizialmente, passerà dalla condivisione della sede stradale e prevederà un ritocco verso il basso dei limiti di velocità.