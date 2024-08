Acerbi Pisa-Inter segna un altro mattoncino importante per il recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alle 19.30 è in programma la quarta amichevole di questo precampionato, quelche vedrà anche i fratelli Inzaghi affrontarsi sulle due panchine.notizia dalle formazioni ufficiali, con la partenza di Francescodal primo minuto. TITOLARE – Stepquello di questa sera inper Francesco. Dopo lo stop al termine della scorsa stagione e l’operazione per il problema pubalgia, il difensore ha avuto modo di recuperare al meglio e di lavorare fin dall’inizio ad Appiano Gentile, agli ordini di Simone Inzaghi. Una pianificazione perfetta, che lo ha portato a rientrare gradualmente in gruppo, a guardare dalla panchina le prime due amichevoli – contro Lugano e Pergolettese – e di fare una mezz’ora in campo contro il Las Palmas. Fino a oggi: in, infatti, il difensore torna titolare, come confermano le formazioni ufficiali.