A Place de la Concorde c' è il parco giochi di Parigi 2024

(Di venerdì 2 agosto 2024) C’è un posto a questini che potrebbero vietare ai maggiorenni. È ilurbano dide la, la più grande piazza dicon i suoi 7 ettari e mezzo, là dove durante la Rivoluzione ne hanno combinate di tutti i colori. Oggi sotto l’obelisco di Luxor ci sono gli impianti di skate, breaking, basket 3x3 e BMX freestyle, il videogame delle Olimpiadi, gli sport inseriti in questi anni per attirare i giovani. E i giovani arrivano per guardare, ma anche per partecipare, visto che qui troviamo a giocarsi la medaglia l’undicenne Zheng Haohao che compirà 12 anni il giorno di chiusura deini. D’altra parte nello skate abbiamo assistito al podio più giovane della storia olimpica con 42 anni in tutto tra Momiji Nishiya, Rayssa Leal e Funa Nakayama.