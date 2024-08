A Madignano il sindaco mantiene la promessa | Rinuncio al mio stipendio e lo devolvo ai concittadini bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Cremona), 2 agosto 2024 – “In campagna elettorale ho promesso che non avrei tenuto un euro dell’emolumento da. Adesso ho provveduto”. Piero Guardavilla, eletto a giugno adopo una lotta che ha visto in campo quattro pretendenti, ha sconfittoe viceuscenti nonché il proprio ex braccio destro. E ora vuole mantenere ladella campagna elettorale. Sono 2.208 euro al mese, che in cinque anni di mandato fanno quasi 135mila euro lordi, circa 70mila netti. Questa la cifra cui rinuncerà il primo cittadino di. “Come promesso in campagna elettorale, ho deciso di depositare tutta l’indennità che mi spetta comesu un conto dedicato e destinarla ai più, famiglie o associazioni, in base alle richieste che arriveranno in questi anni.