Viaggi in aereo e benessere i consigli per le vacanze

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mal di testa. Stanchezza. Sensazione di non essere in forma. Non pensate solamente al jet lag e ai voli intercontinentali con annesso cambio di fuso orario quando salite su un. Perché anche se siete tra coloro che non hanno certo paura di volare, il che ovviamente pone più a rischio di effetti collaterali psicologici, il rischio che ilo inabbia un impatto sull’organismo, magari facendoci sentire stanchi all’arrivo pur essere rimasti comodamente seduti, esiste. Il motivo? Forse quanto state volando si può creare costantemente una condizione di leggero stress, che comunque può essere compensato a dovere. Cosa accade a psiche e corpo Uno degli elementi che più incidono sul possibile disagio psicologico (con annessi piccoli disturbi fisici) che si può avere dopo una transvolata è sicuramente legato all’ambiente.