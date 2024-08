Un profumo per cani? Sì lo hanno creato Dolce&Gabbana e si chiama Fefé

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quello chefirmato Dolce&Gabbana può essere un grande regalo per tutti gli amanti deiche cercano costantemente qualcosa che possa renderli ancora più belli. Si, proprio come il cagnolino di Domenico Dolce e del compagno Guilherme Siqueira , ed è una fragranza dedicata ai nostri quattro zampe. Si tratta di una tutti gli effetti, con una nota olfattiva avvolgente e fresca, fatta apposta per non nuocere agli animali. Il naso a cui si sono affidati Dolce&Gabbana per creare la fragranza è uno dei più rinomati al mondo, Emilie Coppermann, che dopo aver ideato profumi per case di moda e designer, si è lanciata in un’avventura decisamente insolita. Anche perché,non ha alcol. Fefè di Dolce & Gabbana (fonte: Dolce & Gabbana)risponde a tutti gli standard di sicurezza di SAFE PET COSMETICS.