(Di giovedì 1 agosto 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il comandante militare di hamas Mohamed è stato eliminato nera di italiano del 13 luglio a camionista lo rende noto l’esercito italiano a Teheran i funerali ufficiali di Smaila mi ha ucciso nella capitale iraniana darai missilistico israeliano una folla in lutto con i ritratti dei liberi di amarci le bandiere palestinesi Si è radunata nel Università di Teheran nel centro città Iran avrebbe chiuso fino alle ore 5 italiano e spazio aereo e ti preparerebbe a colpire Israele Secondo alcuni media della regione che me l’hai ha ordinato di attaccare direttamente lo stato ebraico ha riferito ieri in serata New York su GTA V stampa palestinesi guapa è l’emittente araba al-jazeera affermano che almeno 11 persone sono state uccise diverse altre ferite in bombardamenti in 3D ieri sera e ...