Torna il tradizionale cambio della croce a San Pellegrino Al santuario attesi turisti e discendenti delle famiglie del posto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Avrà luogo oggi a Sanin Alpe la secolare festa patronale che prevede la sostituzioneposizionata l’anno precedente di fronte al: una tradizione che da sempre attira visitatori,ed emigrati, riti per l’occasione nei luoghi di origine, i quali usano portare con sé, al rientro, una tacca di legnovecchia. Sanha diverse particolarità: è l’abitato più alto dell’intero Appennino settentrionale, con i suoi 1525 metri, è una cosiddetta ‘isola amministrativa’ modenese nel versante toscano. "Mai come quest’anno – dicono i residenti– un programma così importante per questo appuntamento ad alta quota, nel segnotradizione e dei valori che questa terra così ricca di storia ancora conserva".