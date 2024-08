Sharon uccisa da tre colpi mortali | uno al torace e due alla schiena

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Terno d’Isola. Quattro fendenti, tre dei quali. Di questi uno è stato sferrato nella parte anteriore del corpo diVerzeni, all’altezza del, gli altri duee hannoto la regione toracica provocando un’emorragia interna che ha causato il decesso della donna poche ore dopo l’aggressione. L’autopsia sul corpo della 33enne morta tra lunedì 29 e martedì 30 luglio dopo essere stata accoltellata in strada, in via Castegnate a Terno d’Isola, ha rivelato indizi che potrebbero essere utili alle indagini. Nessun segno di difesa, o meglio, su un braccio della donna c’erano delle ecchimosi, ma non si sa se sono dovute ad una colluttazione con l’assassino, che potrebbe averla afferrata lasciandole i lividi, oppure alle manovre dei soccorritori che cercavano di salvarle la vita.