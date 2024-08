Qui Inter Martinez-Thuram rincorrono Taremi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) La prossima amichevole contro il Pisa, domani alle 19.30 all’Arena Garibaldi, vedrà per la prima volta in stagione Hakan Calhanoglu e Yann Sommer in distinta per l’. Significa che all’appello, nella rosa di Simone Inzaghi, mancano solo i francesi Pavard e, gli olandesi De Vrij e Dumfries (tutti e quattro attesi per sabato ad Appiano Gentile) e il capitano Lautaro, tra il 7 e l’8 agosto. Sarà l’ultimo a rientrare, non avrà al suo fianco il giovane Valentin Carboni perché entro il weekend dovrebbe essere definita l’operazione in uscita all’Olympique Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto. Dovrà correre, per essere pronto quando le gare conteranno. Avrà una sola amichevole a disposizione, quella dell’11 agosto a Londra contro il Chelsea, per mettere un minimo di benzina nel motore in vista di Genoa-del 17.