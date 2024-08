Quando la gatta un’ c’è i topi ballano

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il veneto dice ” ca non gh’e’ ‘l gato, i sorzi bagola”, Il bergamasco, ” via la gata, i sorech bala”, ancora peggio è il piemontese, “quand’ ii gat ai son nen, il rat a balo”. I Romani, conquistando i territori italiani dal IV al I secolo a.C., cercarono di rispettare le autonomie dei vari popoli. Tuttavia, le necessità commerciali e la partecipazione politica e amministrativa all’interno del grande impero in formazione resero necessario l’apprendimento del latino. I popoli del Lazio erano più vicini linguisticamente, ma la lingua etrusca era completamente diversa. Il salto dalla lingua etrusca a quella latina era così ampio che, una volta imparato il latino, nessun etrusco riusciva a trasportare nella nuova lingua i modi e le forme della vecchia, come invece accadeva con i Sabini o gli Irpini.