Prova in linea femminile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | percorso e altimetria

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ile l’dellainper ilsu strada alledi. Le atlete si misureranno con una corsa molto selettiva e vallonata, che si concluderà nel cuore della capitale francese al termine di una battaglia lunga 158 chilometri. Sia la partenza che l’arrivo sono previsti nella zona del Trocadéro, a pochi passi dalla Tour Eiffel. In tutto il dislivello dellasarà di 1700 metri, a ridel fatto che le velociste pure non avranno grandi possibilità di giocarsi le medaglie.SU STRADA: PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI In tutto saranno nove le cotes da affrontare, con un primo tratto indi 110 km che precederà il circuito finale.