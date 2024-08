Precipita e muore in deltaplano all’Alpe Piazza fatali le correnti in fase di decollo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Montemezzo (Como) – Non è riuscito a prendere il vento per salire in quota con il suoe ha perso la vita cadendo da un’altezza di una trentina di metri Matteo Lisignoli, 60 anni di Piuro in provincia di Sondrio, che ieri mattina era salito, uno dei punti più panoramici del lago di Como. Con lui sulc’era un ragazzo di 27 anni, un turista americano in vacanza sul Lario che lo aveva contattato per effettuare un volo in tandem. Lisignoli prima gli ha fornito alcuni rudimenti sul volo per poi spiegargli, indicandoglielo su una cartina e anche con il dito tra il cielo e il blu del lago, il percorso che avrebbero fatto portati dal vento, sorvolando monti e spiagge fino all’atterraggio a Gera Lario, alcune centinaia di metri più in basso.