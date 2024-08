Pisa-Inter Amichevole 02-08-2024 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici Inzaghi contro Inzaghi in diretta TV

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 1 agosto 2024) Prosegue il precampionato dell’, con la formazione di Simonepronta per la sua quartailallenato dal fratello dell’allenatoreista Pippo, il quale vivrà due derby in una sola gara, quello in famiglia e quello da ex bandiera rossonera. I toscani si preparano al campionato di Serie B-25 dopo il InfoBetting: Scommesse Sportive e