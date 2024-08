Parigi 2024 golf | Migliozzi quattordicesimo dopo il primo round Manassero ventunesimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Guidocon il punteggio di 68 (-3)ildelalle Olimpiadi di. Al LeNational comanda provvisoriamente il giapponese Hideki Matsuyama con 63 (-8), davanti allo statunitense e medaglia d’oro a Tokyo. Xander Schauffele con 65 (-6). Terza posizione per il cileno Joaquin Niemann, l’argentino Emiliano Grillo e il sudcoreano Tom Kim, tutti e tre a 66 (-5). Ventunesima posizione, invece, per l’altro italiano in gara, Matteo, che chiude ilcon 69 (-2). Da segnalare un eagle show alla buca 14 per, mentreha siglato cinque birdie, con un bogey e un doppio bogey.ilSportFace.