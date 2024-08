Pallanuoto Sandro Campagna | Siamo stati bravi sono le tipiche partite da quarto di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tre vittorie su tre: il Settebello continua a volare alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia dellamaschile vince ancora: battuto il Montenegro 11-9 ai rigori al termine di una partita spettacolare e ricca di emozioni. Gli azzurri restano ovviamente in vetta al girone e sognano la prima posizione che significherebbe un accoppiamento piuttosto comodo per i quarti di. Le parole di: “Il Montenegro gioca bene, gioca aggressivo ed ha un alto ritmo. Venivamo già da due squadre pesanti. Mi aspettavo che qualche giocatore avesse meno brillantezza. Detto questoe abbiamo perfezionato il nostro gioco durante la gara. Questeledi undi: gol a gol e grande tensione emotiva. È stato un buon allenamento per leche ci aspettano. Adesso abbiamo la Romania e poi con la Grecia ci giocheremo il primo posto.