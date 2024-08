Pallanuoto femminile perché il Setterosa anche battendo la Grecia potrebbe subire un ‘biscotto’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ilè chiamato a reagire dopo le sconfitte patite per 8-9 contro la Francia e per 3-10 contro gli Stati Uniti, altrimenti si concretizzerà un’amarissima eliminazione dai Giochi di Parigi 2024 senza neppure centrare l’accesso ai quarti. Le 10 squadre partecipanti sono state divise in due raggruppamenti da cinque: nella prima fase il Girone A è composto da Paesi Bassi, Ungheria, Australia, Cina e Canada, mentre il Girone B è formato da, Stati Uniti, Spagna, Francia ed Italia. L’Italia è chiamata a vincere lo scontro diretto previsto domani, venerdì 2 agosto, alle 15.35 contro la, altrimenti diventerebbe inutile la sfida in programma domenica 4 agosto, sempre alle 15.35, contro la Spagna, a punteggio pieno dopo tre giornate e certa del primo posto.