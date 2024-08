Olimpiadi di Parigi 2024 meraviglia Italia nella canoa slalom | De Gennaro è oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 agosto– Dallaarriva il quarto oro per l'. Giovanni De, dodici anni dopo Daniele Molteni, con il tempo di 88.22, conquista il gradino più alto del podio davanti al padrone di casa Titouan Castryk e lo spagnolo Pau Echaniz. (Fonte Adnkronos) Foto Pagliaricci/Coni daTeam – Facebook