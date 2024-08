Nube tossica incendio ecoballe i dubbi e la rabbia | danni ad agricoltura e ambiente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSono tante le domande che sorgono sulla gestione dell’emergenza ambientale causata dall’di origine dolosa che ha interessato e distrutto 6miladi rifiuti provenienti dalla Tunisia e oggetto di un’inchiesta per traffico internazionale illecito di rifiuti, andati in fiamme martedì pomeriggio nel sito di permanenza temporaneo collocato all’interno del comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre. Fiamme che continuano ad ardere ledove ormai da due giorni, sono a lavoro per le operazioni di spegnimento, numerose squadre dei vigili del fuoco, mentre la puzza di fumo sprigionata dallaha invaso i comuni della Piana del Sele, degli Alburni e finanche della Valle del Sele e Tanagro, tra lae l’indignazione di sindaci e comunità.